Три человека погибли в пожаре на юге Москвы

В пожаре на юге Москвы погибли три человека. Об этом во вторник, 4 января, пишет ТАСС .

По данным агентства, пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кавказском бульваре. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Одного из погибших обнаружили при разборе завалов, второй в попытке спастись выпрыгнул из окна и разбился. Позже спасатели нашли тело третьего человека. Огнем были охвачены личные вещи и мебель, сама квартира была сильно захламлена. На данный момент пожар полностью ликвидировали.