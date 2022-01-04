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1 час назад

Три человека погибли в пожаре на юге Москвы

В пожаре на юге Москвы погибли три человека. Об этом во вторник, 4 января, пишет ТАСС.

Три человека погибли в пожаре на юге Москвы
Фото: страница МЧС Москвы во «ВКонтакте»страница МЧС Москвы во «ВКонтакте»

По данным агентства, пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кавказском бульваре. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Одного из погибших обнаружили при разборе завалов, второй в попытке спастись выпрыгнул из окна и разбился. Позже спасатели нашли тело третьего человека. Огнем были охвачены личные вещи и мебель, сама квартира была сильно захламлена. На данный момент пожар полностью ликвидировали.

Ранее двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре. Еще двое были доставлены в больницу с ожогами.

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Происшествия,Пожар в Москве,ИТАР-ТАСС,
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