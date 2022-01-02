Украинские военные обстреляли сослуживца

Украинские военнослужащие, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по ошибке обстреляли своего же сослуживца, приняв его за ополченца ДНР. В результате погиб военный медик. Об этом пишет Avia.pro.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Инцидент произошёл 30 декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Выяснилось, что один из украинских военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады самовольно отошёл с боевых позиций, а позднее был принят за ополченца ДНР. Тогда его сослуживцы открыли беспорядочный огонь.

Врачу нанесли несколько серьёзных ранений. Уточняется, что он скончался от обширной кровопотери — тело погибшего обнаружили только спустя два дня возле позиций ВСУ.

По версии следствия, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставил украинские позиции вечером 30 декабря и направился в сторону позиций ДНР, в ходе чего получил ранения и в течении суток погибал от потери крови, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что медик погиб от пуль своих же сослуживцев.