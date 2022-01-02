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1 час назад

Пьяные украинские военные обстреляли своего же сослуживца

Украинские военнослужащие, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по ошибке обстреляли своего же сослуживца, приняв его за ополченца ДНР. В результате погиб военный медик. Об этом пишет Avia.pro.

Украинские военные обстреляли сослуживца
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

Инцидент произошёл 30 декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Выяснилось, что один из украинских военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады самовольно отошёл с боевых позиций, а позднее был принят за ополченца ДНР. Тогда его сослуживцы открыли беспорядочный огонь.

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Врачу нанесли несколько серьёзных ранений. Уточняется, что он скончался от обширной кровопотери — тело погибшего обнаружили только спустя два дня возле позиций ВСУ.

По версии следствия, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставил украинские позиции вечером 30 декабря и направился в сторону позиций ДНР, в ходе чего получил ранения и в течении суток погибал от потери крови, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что медик погиб от пуль своих же сослуживцев.

Ранее представитель самопровозглашённой ДНР на переговорах подгруппы безопасности Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника.

Происшествия,Алексей Никоноров,
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