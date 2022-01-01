Полицейскому оторвало голову при запуске салюта

В новогоднюю ночь в Рязанской области при запуске пиротехники погиб 37-летний полковник полиции. Об этом сообщает YA62.ru со ссылкой на источник.

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Трагедия произошла около 01.00, 1 января, в селе Фёдоровское Захаровского района. По данным портала, мужчина скончался на месте, ему оторвало голову.

По факту произошедшего Михайловский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России начал доследственную проверку, передает РИА «Новости».

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли пиротехнику. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным Следственного комитета, мужчина приехал к знакомым в Рязанскую область из другого региона.

Ранее сообщалось, что более 10 жителей Москвы получили травмы и ожоги в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь.

Накануне Нового года юристы напомнили, что за запуск фейерверков в неположенных местах грозят санкции. В частности, пиротехнику нельзя взрывать во время проведения массовых мероприятий, также на территории кладбищ, памятников истории и культуры, национальных парков и заповедников, а также на объектах с высокой пожарной опасностью.