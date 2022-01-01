Неизвестные запустили салют в окна жилого дома в Подмосковье. Видео

В подмосковном Реутове неизвестные хулиганы запустили салют в окна жилого дома. Инцидент попал на видео, опубликованном в Telegram-канале « Москва с огоньком».

На кадрах видно, как фейерверк несколько раз попадает в окна одной из многоэтажек. «В окно прямо пуляют! Сейчас пожар будет», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Некоторые не удивились такому поведению. «Какой же Новый год без дебилов», «Все как всегда», «Каждый год одно и тоже. Есть еще те, кто удивляются?» — написали комментаторы. «Праздник в дом приходит», — решил поиронизировать один из юзеров.