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31 минуту назад

Неизвестные запустили салют в окна жилого дома в Подмосковье

В подмосковном Реутове неизвестные хулиганы запустили салют в окна жилого дома. Инцидент попал на видео, опубликованном в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как фейерверк несколько раз попадает в окна одной из многоэтажек. «В окно прямо пуляют! Сейчас пожар будет», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Некоторые не удивились такому поведению. «Какой же Новый год без дебилов», «Все как всегда», «Каждый год одно и тоже. Есть еще те, кто удивляются?» — написали комментаторы. «Праздник в дом приходит», — решил поиронизировать один из юзеров.

Одна из пользовательниц отметила, что хулиганы не только попадают пиротехникой в окна, но и запускают их с балконов. «Реутов сегодня на первом месте по глупости человеческой!» — заключила другая комментатор. Кто-то встал на защиту неизвестных, заявив, что они могли попросту плохо закрепить снаряды, поэтому салют попал в неожиданные места.

Ранее юрист Елена Пономарева напомнила россиянам, что салюты нельзя использовать в жилых помещениях, на балконах, рядом с пожароопасными объектами и в национальных парках.

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