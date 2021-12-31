Российский топ-менеджер подрался на корпоративе и остался без айфона

Топ-менеджер Group-IB Станислав Гончаров остался без iPhone, ещё одного мобильного и водительских прав после того, как отпраздновал приближение Нового года в компании коллег.
Во время корпоратива мужчина поругался с одним из знакомых и предложил выйти для продолжения разговора на улицу. Он отдал свои вещи одному из сотрудников, но после драки не смог вспомнить, кому.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Гончаров обратился в полицию. Сейчас там разбираются в обстоятельствах происшествия.
Сам инцидент произошёл ещё 28 декабря. Канал отметил, что мужчина работает директором по развитию в Group-IB, а значит, на его телефонах может находиться много важной информации.
В конце декабря вице-президента по прикладным проектам компании «Ростелеком» Игоря Зимина избили в одном из ресторанов Москвы. Он сделал замечание мужчинам за соседним столиком и попросил их вести себя тише.