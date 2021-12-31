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1 час назад

Качающихся на ледяных волнах рыбаков сняли на видео

В Хабаровском крае рыбаки ловят рыбу, качаясь на ледяных волнах. Бесстрашные любители зимней рыбалки в Ванинском районе вышли на лед в двадцатиградусный мороз несмотря на то, что ранее на отколовшихся льдинах унесло людей. Эпичное видео опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».

«Их товарищей уже уносило в открытое моря, когда льдины откалывались. Спасти удалось не всех. Предупреждения МЧС их тоже не пугают», – сообщает канал.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 отрезанных от берега человек.

Происшествия,Видео,МЧС,
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