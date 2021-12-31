Качающихся на ледяных волнах рыбаков сняли на видео

В Хабаровском крае рыбаки ловят рыбу, качаясь на ледяных волнах. Бесстрашные любители зимней рыбалки в Ванинском районе вышли на лед в двадцатиградусный мороз несмотря на то, что ранее на отколовшихся льдинах унесло людей. Эпичное видео опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».
«Их товарищей уже уносило в открытое моря, когда льдины откалывались. Спасти удалось не всех. Предупреждения МЧС их тоже не пугают», – сообщает канал.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 отрезанных от берега человек.