Качающихся на ледяных волнах рыбаков сняли на видео

В Хабаровском крае рыбаки ловят рыбу, качаясь на ледяных волнах. Бесстрашные любители зимней рыбалки в Ванинском районе вышли на лед в двадцатиградусный мороз несмотря на то, что ранее на отколовшихся льдинах унесло людей. Эпичное видео опубликовано в Telegram-канале «Ньюсач/Двач».