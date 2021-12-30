В Москве ограбили магазин «Пятерочка»

В Москве неизвестные злоумышленники ограбили магазин «Пятерочка».
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, злоумышленники напали на торговую точку, расположенную на севере Москвы.
При этом отмечается, что грабителей интересовал только алкоголь. Ущерб магазина составил 15 тыс. руб.
Известно, что с места происшествия, любящие выпить преступники скрылись на автомобиле каршеринга. Пока их поиски успехом не увенчались.
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