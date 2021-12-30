Помимо похищения, изнасилования и убийства подозреваемому по делу пропавшей летом в Тюмени 9-летней девочки Виталию Бережному вменили новую статью — насильственные действия сексуального характера. По совокупности содеянного ему грозит пожизненный срок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что Бережному уже предъявлено обвинение и в начале 2022 года дело будет передано в суд.

«В ходе расследования уголовного дела об убийстве 9 — летней девочки установлен еще один эпизод — это насильственные действия сексуального характера. Если весь комплекс обвинений будет доказан в суде, то, с большой долей вероятности, Бережной получит пожизненный срок. В этом деле — около 100 томов», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что расследование дела об убийстве тюменской девочки закончено и Бережному предъявлено обвинение по всем вышеуказанным эпизодам. После того, как он ознакомится с материалами уголовного дела, оно будет передано в суд. Адвокат подсудимого Елена Шихова от комментариев на этот счет отказалась.

Ранее гражданская жена Бережного заявила, что он признал вину под давлением следствия. Бывший юрист подследственного Татьяна Крылова в разговоре с URA.RU сообщила, что к расследованию уголовного дела были определенные вопросы. «Дело сложное. Когда я работала по нему, к следствию были определенные вопросы. Я думаю, что они остались. На момент расторжения соглашения у подзащитного вопросов ко мне не было. Выход из дела был обусловлен тактикой ведения защиты», — пояснила Крылова URA.RU. В СК ход расследования уголовного дела не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.