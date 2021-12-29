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18 минут назад

В подмосковную школу вызвали наряд полиции из-за драки старшеклассников

В подмосковном Раменском произошла массовая драка школьников.

В подмосковную школу вызвали наряд полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Вести.ру», разнимать старшеклассников пришлось наряду полиции. В драке принимали участие по меньшей мере семь человек.

По предварительным данным, конфликт между учениками произошел из-за девушки.

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Четверо участников потасовки задержаны, остальные дерущиеся с места скрылись. Полиция устанавливает их личности.

Обошлось без серьезных повреждений – никому из старшеклассников госпитализация не понадобилась.

Ранее на улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь. Брат испугавшейся хлопка пришел разобраться с хулиганами и ударил одного из оппонентов. Тот нанес ответный удар и завязалась потасовка. Через некоторое время в конфликт включились другие члены семей. Всего участниками и свидетелями драки стало около десяти человек. Остановить потасовку удалось лишь полицейским, которых вызвали на место происшествия.

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