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59 минут назад

Убийство соратника Лоту Гули развязало воровскую войну на Украине

В Одессе в ходе перестрелки в бильярдном клубе был убит криминальный авторитет Назир Алиев, соратник убитого в Турции вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). Областная прокуратура Украины предполагает, что нападение произошло из-за передела сфер влияния в преступном сообществе.

Убийство соратника Лоту Гули развязало воровскую войну на Украине
Фото: ИА "Прайм Крайм"ИА "Прайм Крайм"

«В результате нападения был убит преступный авторитет Назир Алиев из окружения покойного вора в законе Надира Салифова, застреленного в прошлом году в Турции. В областной прокуратуре изданию высказали предположение, что речь идет о переделе сфер влияния в криминальном сообществе Одессы», — сообщает портал EurAsia Daily.

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Перестрелка произошла вечером 28 декабря в бильярдном клубе «Арена». Полиция Украины по Одесской области задержала предполагаемого убийцу Алиева. Им оказался 45-летний гражданин Азербайджана. По данным правоохранительных органов, он открыл стрельбу сразу же, как зашел в клуб.

Погибший криминальный авторитет Алиев входил в окружение вора в законе Лоту Гули. Тот был убит 20 августа 2020 года в одном из отелей Анталии. Нападавшим оказался Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский из ближайшего окружения Гули. Он был задержан при попытке скрыться с места преступления. В январе 2021 года в Стамбуле были задержаны двое граждан Азербайджана — Али Мовланлы и Расул Гасанов. Предположительно, они участвовали в планировании и организации убийства Гули. Также они могут быть причастны к клану азербайджанского криминального авторитета Ровшана Ленкаранского, погибшего еще в 2016 году. Вероятно, он был убит по приказу Гули.

В 1995 году Гули арестовали в Баку по обвинениям в убийстве, похищениях людей и вымогательствах. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы. В 2005 году против него было возбуждено еще одно уголовное дело. Гули предъявили обвинения в изнасиловании во время нахождения в исправительном учреждении, а также вымогательствах. Вор в законе свою вину не признал. Гули осудили повторно, общий срок его заключения составил 27 лет, однако освободился криминальный авторитет уже в 2017 году.

Происшествия,Воры в законе,Убийство ,Криминальные авторитеты,Авторитеты,Надир Салифов,Генпрокуратура РФ,
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