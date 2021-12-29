Школьники устроили массовую драку в Подмосковье

Школьники устроили массовую драку в подмосковном Раменском. Как сообщает «Подъем», в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одной из школ на улице Гурьева произошла потасовка.
Прибывшие на место полицейские задержали четырех участников инцидента, все из которых являются учениками образовательного учреждения. Сейчас правоохранители устанавливают личности еще троих молодых людей, которые участвовали в драке, а также выясняют обстоятельства и причины происшествия.
В социальных сетях сообщают, что четверо школьников обратились в травмпункт с ушибами, синяками и ссадинами. В полиции не подтвердили наличие пострадавших, однако опровергать информацию также не стали.
«По крайней мере, у нас не было данных, что кто-то госпитализирован», — добавили в ведомстве
Напомним, что 23 декабря на Новочеркасском бульваре произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. Мужчина за рулем Chevrolet сбил девушку, однако очевидцы аварии решили помешать ему припарковаться в другом месте и избили его.