Школьники устроили массовую драку в Подмосковье

Школьники устроили массовую драку в подмосковном Раменском. Как сообщает «Подъем», в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одной из школ на улице Гурьева произошла потасовка.

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Прибывшие на место полицейские задержали четырех участников инцидента, все из которых являются учениками образовательного учреждения. Сейчас правоохранители устанавливают личности еще троих молодых людей, которые участвовали в драке, а также выясняют обстоятельства и причины происшествия.

В социальных сетях сообщают, что четверо школьников обратились в травмпункт с ушибами, синяками и ссадинами. В полиции не подтвердили наличие пострадавших, однако опровергать информацию также не стали.

«По крайней мере, у нас не было данных, что кто-то госпитализирован», — добавили в ведомстве