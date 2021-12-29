«До моста не дошёл 10 метров»: отчим о гибели мальчика в Подмосковье

Отчим 11-летнего мальчика, который замерз насмерть в подмосковной Дубне, обвинил в произошедшей трагедии водителя маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, ребенок поехал на учебу после двухнедельного больничного. В 8:23 он должен был сесть в школьный автобус, однако почему-то уехал на городской маршрутке №12.

«А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров», — заявил отчим.

Он отметил, что просил полицейских дать ему кинолога с собакой и отряд полицейских, так как сам мужчина, по его словам, имеет опыт работы в правоохранительных органах. Отчим добавил, что будет добиваться справедливости «по своим законам, как меня учили».

Ребенок упал в реку и насмерть замерз в подмосковной Дубне, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел, отметили в ведомстве.

Позже тело ребенка было обнаружено вблизи реки Южная Канава на улице Программистов вечером во вторник, 28 декабря. По предварительной информации, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было, добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура области также начала проверку.

"По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – отмечается в сообщении.

Прокуратура Московской области обнародовала видео, на котором запечатлен 11-летний мальчик, тело которого обнаружили накануне вечером на улице Программистов в Дубне.

На кадрах видно, что мальчик идет вдоль трассы, при этом в определенный момент он сначала уходит от дороги, а потом снова возвращается.

Замерзшего насмерть в Подмосковье 11-летнего мальчика искали только официально свыше 300 человек, рассказала координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая, добавив, что семья погибшего ребенка неблагополучная.

Курчицкая рассказала, что семья мальчика неблагополучная, его «не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на (обычную) маршрутку». По данным волонтеров, «социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал», однако мальчик «вышел сам», передает NEWS.ru.

«Поиски продолжались больше суток. О причинах смерти точной информации у меня нет. По предварительным данным, мальчик замерз – провалился под лед в Южную канаву. Вышел на лед и замерз», – добавила она.

Выяснение обстоятельств смерти ребенка взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости».

«Мы все время предупреждаем родителей, чтобы они не оставляли своих детей на улице одних и чтобы при различных недоразумениях дети не уходили из дома. Поиски нужно начинать сразу же. Не ждать, что он вернется или выйдет на связь, а сразу же. И заявление о поиске ребенка полиция тоже принимает сразу же, оперативно», – сказала омбудсмен.

Замерзший насмерть в подмосковной Дубне одиннадцатилетний мальчик учился в школе для детей с ограниченными возможностями, о его пропаже два дня назад заявила в полицию мать. Такие подробности приводятся в Telegram-канале Shot.

Женщина отметила, что ее ребенок ушел из дома утром и не вернулся.

Директор подмосковной школы «Возможность» Валерия Смирнова раскрыла обстоятельства смерти 11-летнего мальчика с особенностями развития.

«Ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные — они могут проспать, они могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написала отцу, как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили. С мамой мы не общаемся — она категорически отказывается с нами общаться», — рассказала она РЕН ТВ.

По словам Смирновой, родители мальчика не довели ребенка до остановки, где он должен был сесть на специальный автобус, а просто выпустили из дома. В итоге ребенок сел в другую маршрутку, которая приехала раньше школьного транспорта.

Родители 11-летнего мальчика, который заблудился и насмерть замёрз в подмосковной Дубне, регулярно злоупотребляли спиртным и устраивали драки, представители опеки часто бывали в их квартире, передаёт Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в семье. Отмечается, что всего в семье воспитывались четверо детей, двое — с задержкой развития.

<...> когда опека к ним приходит, она открывает холодильник и орёт, что мать героиня, что у них всё хорошо, идите лесом, не лезьте в мою семью. Я убеждена, что она сама довела детей до всего этого, заполошная женщина. Они делают более-менее вид, что всё ок, все проверки шлют лесом, юридически козыряя словами, завели огромную злую собаку, чтоб никто не совал к ним нос, — сказала собеседница Telegram-канала.

Она отметила, что однажды родители сломали ключицу младшей сестре погибшего мальчика. Кроме того, по словам женщины, в квартире, помимо детей, их матери и отца, живёт любовник матери, который регулярно домогается её дочерей. По словам источника, органы опеки бывали в семье часто, но ни к ответственности, ни к ограничению прав родителей это ни привело. Женщина рассказала, что в семье, кроме погибшего мальчика, воспитываются три девочки, у него и его младшей сестры диагностирована задержка психического развития.

11-летний мальчик, насмерть замёрзший в Дубне после того, как сел не в тот автобус и заблудился, отставал в развитии и нуждался в коррекции, его семья была неблагополучной, сообщила в соцсетях жительница города Ксения Напольская. Женщина рассказала, что работала завучем в школе, где ребёнок учился в первом и втором классах, а после в эту же школу ходила и его сестра.

Дети сильно отставали в развитии, но мама этого не признавала. Максим с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота, — написала Напольская.