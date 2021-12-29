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1 час назад

В школе раскрыли подробности исчезновения замерзшего мальчика

Директор подмосковной школы «Возможность» Валерия Смирнова раскрыла обстоятельства пропажи 11-летнего мальчика, который насмерть замерз в Дубне. В беседе с РЕН ТВ она рассказала, что родители не довели ребенка с особенностями развития до остановки, а просто выпустили из дома.

«Ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные — они могут проспать, они могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написала отцу, как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили. С мамой мы не общаемся — она категорически отказывается с нами общаться», — заявила Смирнова.

Из-за того, что родители не стали вести ребенка до остановки, на которой он должен был сесть на школьный автобус, он оказался в другой маршрутке, которая приехала раньше спецтранспорта.

Напомним, что мальчик пропал 27 декабря, когда отправился в школу, а вечером 28 декабря его нашли замерзшим насмерть. Следы мальчика обнаружили на берегу реки. Предположительно, он провалился под лед, после чего выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Соседи отрицательно характеризуют семью. С их слов, мать погибшего мальчика любит поскандалить, постоянно кричит на детей, а те ходят неопрятно. Женщина живет в трехкомнатной квартире с бывшим и настоящим супругами. Все вместе они воспитывали пятерых детей.

Отчим погибшего ребенка обвинил в произошедшем водителя маршрутки, который якобы «выкинул» школьника из общественного транспорта. Мужчина заявил, что просил полицейских дать ему кинолога с собакой и отряд полицейских, поскольку сам он имеет опыт работы в правоохранительных органах.

Происшествия,Видео,Валерий Смирнов,МВД,РЕН ТВ,
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