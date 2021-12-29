Пропавшего в Дубне мальчика нашли мертвым у реки

Ребенок пропал 27 декабря. Мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны, однако ни в школе, ни дома мальчик не появился.Тело ребенка без видимых следов насильственной смерти нашли около реки Южная Канава. Причиной гибели мальчика могло стать обморожение.