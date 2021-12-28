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1 час назад

Фигуриста Соловьева выписали после избиения

Фигуриста Дмитрия Соловьева, ставшего жертвой избиения в Москве, выписали из больницы. Об этом StarHit сообщила его представитель Елена Болотова.

Фигуриста Соловьева выписали после избиения
Фото: InstagramInstagram

«Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Он уже рвется в бой, хочет вернуться на лед», — приводятся в материале слова Болотовой.

Она отметила, что в настоящее время Соловьев занимается со спортивным реабилитологом. Уже 30 декабря фигурист должен участвовать в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге.

«Если врачи разрешат, то, конечно, роль Соловьева в нем упростится, чтобы не было никаких сложных трюков, прыжков, поддержек. Нужно какое-то время максимально беречь себе и дать организму возможность полностью восстановиться», — заключила Болотова.

Напомним, что Соловьев был избит 21 декабря студентами из Читы, фигурист вступился за свою девушку и ее подругу. Двоих подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело.

Происшествия,Дмитрий Соловьев,Татьяна Навка,
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