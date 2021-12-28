Фигуриста Соловьева выписали после избиения

Фигуриста Дмитрия Соловьева, ставшего жертвой избиения в Москве, выписали из больницы. Об этом StarHit сообщила его представитель Елена Болотова.

Фото: Instagram Instagram

«Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Он уже рвется в бой, хочет вернуться на лед», — приводятся в материале слова Болотовой.

Она отметила, что в настоящее время Соловьев занимается со спортивным реабилитологом. Уже 30 декабря фигурист должен участвовать в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Санкт-Петербурге.

«Если врачи разрешат, то, конечно, роль Соловьева в нем упростится, чтобы не было никаких сложных трюков, прыжков, поддержек. Нужно какое-то время максимально беречь себе и дать организму возможность полностью восстановиться», — заключила Болотова.