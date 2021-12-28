Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Светлограда

Появилась съемка с места стрельбы в больнице Светлограда в Ставропольском крае , где врач открыл огонь из карабина по стенам учреждения. Видео опубликовал Instagram-аккаунт prosvetnews. На кадрах видно несколько машин ППС и полицейских, которые оцепили медучреждение по периметру.

Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. Насчет оружия в руках врача мнения разнятся, но часть очевидцев утверждает — это была «Сайга» или что-то внешне очень похожее.