Суд прекратил дело подельника экс-подполковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело предполагаемого сообщника, экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина Андрея Васильева. Об этом Business FM сообщил его адвокат Александр Гофштейн.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство подсудимого. «Васильев дал согласие на прекращение дела, специально оговорив, что он не признает себя виновным», сказал защитник. По его словам, в этом случае признание вины фигуранта не требуется.

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«Гражданский иск потерпевших к нему суд оставил без рассмотрения, — сказал Гофштейн. — При этом суд, несмотря на возражения прокуроров, снял арест с имущества Васильева — ряда объектов недвижимости, в том числе квартир и автомобиля. Кроме того, была отменена мера пресечения — домашний арест».

Ранее потерпевшие от действий Васильева бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач не возражали против прекращения уголовного преследования в отношении подсудимого. При этом Сергей Гляделкин заявил Business FM, что это не освобождает экс-фигуранта от ответственности по искам о возмещении ущерба, которые он и его двоюродный брат намерены подать в порядке гражданского судопроизводства.

8 декабря 2021 года истек десятилетний срок давности по эпизоду мошенничества, который вменялся Васильеву. Вместе с ним по данному эпизоду (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходит другой бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов. Однако он ходатайство о прекращении дела в отношении себя не заявлял. Фролову вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму «не менее чем 87 млн 146 тысяч рублей» от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, а Георгию Шкурко — дача взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Вину фигуранты отрицают.

Эпизод мошенничества касается хищения силовикам 49-процентной доли в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг», которая занималась строительством жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный. Ущерб от хищения следствие оценило «не менее чем в 637 млн рублей». На эту сумму потерпевшие Гляделкин и Ткач заявили иски к подсудимым по более чем 300 тысяч рублей каждый в рамках уголовного дела.