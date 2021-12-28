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1 час назад

Суд прекратил дело подельника экс-подполковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело предполагаемого сообщника, экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина Андрея Васильева. Об этом Business FM сообщил его адвокат Александр Гофштейн.

Суд прекратил дело подельника экс-подполковника ФСБ Черкалина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом суд удовлетворил ходатайство подсудимого. «Васильев дал согласие на прекращение дела, специально оговорив, что он не признает себя виновным», сказал защитник. По его словам, в этом случае признание вины фигуранта не требуется.

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«Гражданский иск потерпевших к нему суд оставил без рассмотрения, — сказал Гофштейн. — При этом суд, несмотря на возражения прокуроров, снял арест с имущества Васильева — ряда объектов недвижимости, в том числе квартир и автомобиля. Кроме того, была отменена мера пресечения — домашний арест».

Ранее потерпевшие от действий Васильева бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач не возражали против прекращения уголовного преследования в отношении подсудимого. При этом Сергей Гляделкин заявил Business FM, что это не освобождает экс-фигуранта от ответственности по искам о возмещении ущерба, которые он и его двоюродный брат намерены подать в порядке гражданского судопроизводства.

8 декабря 2021 года истек десятилетний срок давности по эпизоду мошенничества, который вменялся Васильеву. Вместе с ним по данному эпизоду (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходит другой бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов. Однако он ходатайство о прекращении дела в отношении себя не заявлял. Фролову вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму «не менее чем 87 млн 146 тысяч рублей» от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, а Георгию Шкурко — дача взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Вину фигуранты отрицают.

Эпизод мошенничества касается хищения силовикам 49-процентной доли в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг», которая занималась строительством жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный. Ущерб от хищения следствие оценило «не менее чем в 637 млн рублей». На эту сумму потерпевшие Гляделкин и Ткач заявили иски к подсудимым по более чем 300 тысяч рублей каждый в рамках уголовного дела.

Ранее по этому эпизоду был осужден на семь лет лишения свободы начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ подполковник запаса Кирилл Черкалин, у которого после ареста было изъято имущество и деньги на сумму более 6 млрд рублей. Он признал вину, и его дело суд рассмотрел в особом порядке. В ноябре 2019 года его имущество на 6,3 млрд рублей было обращено в доход государства как нажитое коррупционным путем. В рамках же дела Фролова и Васильева арест наложен на виллу в Италии, 87 земельных участков в России, автомобиль Lexus, четыре квартиры в Москве, шесть домов, нежилое помещение, часы известных брендов и 6 млн долларов наличности.

Происшествия,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Игорь Ткач,Дмитрий Фролов,Андрей Васильев,ФСБ,Business FM,
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