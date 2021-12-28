Суд прекратил дело подельника экс-подполковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело предполагаемого сообщника, экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина Андрея Васильева. Об этом Business FM сообщил его адвокат Александр Гофштейн.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство подсудимого. «Васильев дал согласие на прекращение дела, специально оговорив, что он не признает себя виновным», сказал защитник. По его словам, в этом случае признание вины фигуранта не требуется.
«Гражданский иск потерпевших к нему суд оставил без рассмотрения, — сказал Гофштейн. — При этом суд, несмотря на возражения прокуроров, снял арест с имущества Васильева — ряда объектов недвижимости, в том числе квартир и автомобиля. Кроме того, была отменена мера пресечения — домашний арест».
Ранее потерпевшие от действий Васильева бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач не возражали против прекращения уголовного преследования в отношении подсудимого. При этом Сергей Гляделкин заявил Business FM, что это не освобождает экс-фигуранта от ответственности по искам о возмещении ущерба, которые он и его двоюродный брат намерены подать в порядке гражданского судопроизводства.
8 декабря 2021 года истек десятилетний срок давности по эпизоду мошенничества, который вменялся Васильеву. Вместе с ним по данному эпизоду (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходит другой бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов. Однако он ходатайство о прекращении дела в отношении себя не заявлял. Фролову вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму «не менее чем 87 млн 146 тысяч рублей» от руководства банка «Кредитимпэкс» за общее покровительство, а Георгию Шкурко — дача взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Вину фигуранты отрицают.
Эпизод мошенничества касается хищения силовикам 49-процентной доли в уставном капитале фирмы «Юрпромконсалтинг», которая занималась строительством жилого комплекса в столичном микрорайоне Левобережный. Ущерб от хищения следствие оценило «не менее чем в 637 млн рублей». На эту сумму потерпевшие Гляделкин и Ткач заявили иски к подсудимым по более чем 300 тысяч рублей каждый в рамках уголовного дела.
Ранее по этому эпизоду был осужден на семь лет лишения свободы начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ подполковник запаса Кирилл Черкалин, у которого после ареста было изъято имущество и деньги на сумму более 6 млрд рублей. Он признал вину, и его дело суд рассмотрел в особом порядке. В ноябре 2019 года его имущество на 6,3 млрд рублей было обращено в доход государства как нажитое коррупционным путем. В рамках же дела Фролова и Васильева арест наложен на виллу в Италии, 87 земельных участков в России, автомобиль Lexus, четыре квартиры в Москве, шесть домов, нежилое помещение, часы известных брендов и 6 млн долларов наличности.