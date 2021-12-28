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1 час назад

«Яростное обращение к русским»: из-за чего погиб Просвирнин

Телеканал «Царь.ТВ» опубликовал официальное заявление о смерти своего главного редактора Егора Просвирнина. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-аккаунте канала.

«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи... а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед смертью Егор написал «яростное новогоднее обращение к русским».

«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем...в районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри», — говорится в заявлении канала.

Отмечается, что еще через полчаса Просвирниной позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе со свекровью Викторией приехали на место и обнаружили, что погибшим оказался Егор.

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. Дверь в квартиру была заперта на щеколду, а полиция проникла в нее через балкон. Несмотря на хаос и погром внутри, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было», — указано в релизе.

Уточняется, что приехавший в квартиру адвокат также не нашел следов уголовного преступления. Кроме того, представители телеканала назвали появившуюся в СМИ «предсмертную записку» Просвирнина фейком. В квартире в принципе не было найдено каких-либо записок, подчеркнули представители умершего.

В «Царь.ТВ» предполагают, что с Егором произошел несчастный случай.

Умер Егор Просвирнин. Что известно о гибели основателя «Спутника и Погрома»

27 декабря под окнами дома на Тверской улице в Москве обнаружили тело основателя «Спутника и Погрома» 35-летнего Егора Просвирнина. В этом здании мужчина снимал квартиру с женой, свадьбу с которой сыграл всего три месяца назад. Его смерть NEWS.ru подтвердил политик Роман Юнеман, знакомый с супругой погибшего. Просвирнин известен как националист, который поддерживал войну в Донбассе, а потом столкнулся с обвинениями в экстремизме, обысками и блокировками.

Тело нашли на асфальте без одежды. Рядом обнаружили нож и газовый баллон, которые, как пишет Telegram-канал «112», Просвирнин выкинул из окна. Юнеман в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что он совершил самоубийство.

«112» сообщает, что Просвирнин жил в съёмной квартире вместе с семьёй — его тело опознала жена. По информации источников ряда СМИ, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, а соседи слышали звуки ссоры из квартиры.

Утром в день смерти Просвирнин написал в своём Twitter, что впервые за шесть лет начал сомневаться, должна ли его жена воспитывать его детей. Причиной стали некие «русофобские высказывания».

Я нахожусь на том этапе моего брака, когда впервые за 6 лет она (будучи пьяной) сказала ряд неприятных русофобских вещей, <...> и теперь я серьёзно задумываюсь о том, должна ли эта женщина воспитывать моих детей или нет. Она хотела меня взбесить (и ей это удалось). <...> Это о том, как ты живёшь с женщиной днём и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что ты её совсем не знал, — написал он.

Женился Просвирнин 28 сентября — до трёх месяцев с даты свадьбы не хватило одного дня. Он опубликовал в Instagram видео, на котором похвастался, что на свадьбе были журналисты Первого канала. При этом с женой, Мариной Просвирниной, националист был знаком с 2015 года.

Просвирнин — националист, получивший первую известность как блогер «Живого журнала». Сейчас его страница удалена. Свою карьеру в журналистике он начинал сотрудничеством с игровым журналом PC Gamer, но в итоге сконцентрировался на своих проектах. Наибольшую популярность ему принесло издание «Спутник и Погром», которое он основал в 2012 году.

Сначала Просвирнин развивал свой проект как группу в соцсети «ВКонтакте», но уже в 2013 году появился сайт, работающий по системе платной подписки. Националистическая повестка оказалась настолько популярна в Сети, что телеканал НТВ снял сюжет о портале, где позицией «Спутника и Погрома» называют «национализм с человеческим лицом».

Наши цели просты: мы хотим, чтобы Россия стала национальным государством русского народа, точно так же как Германия — национальное государство немецкого народа. <...> Мы хотим, чтобы русские сами выбирали себе власть и сами распоряжались своими налогами. Почему «русские», а не «российские»? Потому что российской нации не существует, — объяснял Просвирнин свою идеологию в интервью «Собаке».

В 2014 году «Спутник и Погром» стал особенно популярен на фоне происходящего на территории Украины. При этом Просвирнин сначала положительно высказывался о Евромайдане и «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а потом его издание поддержало сепаратистов в Донбассе и присоединение Крыма к России.

Среди читателей сайта собирались деньги на БТР для украинских сепаратистов, а администрация портала хвалилась, что сотни его читателей уехали воевать в Донбасс. С изданием сотрудничал публицист Олег Кашин. По словам Просвирнина, издание читала «половина администрации президента» — об этом, по его словам, рассказала журналистка Екатерина Винокурова.

Однако уже в 2015 году у «Спутника и Погрома» возникли первые проблемы. На сайте был опубликован материал «За что мы стоим, чего мы хотим, что будет и чего не будет» — власти сочли его экстремистским. В тексте были указаны цели и задачи русского национализма, включая, например, разрушение Украины и создание «Русского национального государства». После этого силовики пришли с обыском домой к Просвирнину. Расследование по статье об экстремизме тогда «закончилось ничем», говорил националист «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

В 2017 году российские власти всё-таки решили заблокировать «Спутник и Погром» вместе с другими националистическими сайтами. В Генпрокуратуре объясняли, что издание «пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Просвирнин же считал, что причиной была предвыборная кампания Владимира Путина, который в 2018 году баллотировался на свой четвёртый срок.

Я уже достаточно давно этого (блокировки сайта. — NEWS.ru) ждал, а сейчас это произошло, потому что началась предвыборная кампания Владимира Путина. Они просто начинают блокировать вообще всё и зачищать медиа перед коронацией 2018 года, — говорил националист.

Он обещал продолжить работу и даже грозился переименовать портал в «Путин и Медведев», чтобы Роскомнадзор «выполнял требование прокуратуры о блокировке сайта „Путин и Медведев“». Однако в 2018 году на сайте появился материал, в котором объявлялось, что издание закрыто. Сотрудничавший с изданием Кашин тогда написал в Republic (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что это — отражение «исчезновения запроса на антипутинский русский национализм».

С тех пор Егор Просвирнин вёл только свои социальные сети, а также писал книгу «Почему Америка умирает?», которую в июне 2021 года презентовал в передаче Антона Красовского на телеканале RT. В эфире он объявил, что из националиста превратился в монархиста.

Очевидец рассказал о моменте гибели журналиста Егора Просвирнина

Очевидец рассказал о моменте гибели российского журналиста, основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Интервью с ним опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Мужчина сообщил, что проходил мимо ресторана «Армения» на Тверском бульваре, когда из окна здания выпал человек.

«Я оглянулся, уже лужа крови, все у него там разбито», — пояснил он и добавил, что не слышал никаких криков или других звуков.

Собеседник канала уточнил, что прохожие сразу же вызвали на место случившегося скорую помощь и полицию.

Названа причина смерти Егора Просвирнина

Фактической причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт, сообщили СМИ.

По данным Рен ТВ, в момент инцидента мужчина находился дома один. В результате удара головой об асфальт он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

Кроме того, телеканалу стало известно, что Просвирнин с супругой на протяжении трех дней употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 декабря, националист устроил погром. Его жена позвонила своей матери, а также матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из своей квартиры и остался дома один.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга и коллегу журналиста Святослава Павлова, Просвирнин не оставлял предсмертной записки.

«Никакой предсмертной записки не было – это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», – заявил Павлов.

Отмечается, что дата похорон основателя «Спутника и погрома» еще не объявлена. Тело журналиста не выдали родственникам погибшего.

Опубликовано видео, снятое сразу после падения Просвирнина

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты после падения основателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина.

На кадрах виден тротуар, перед которым упал Просвирнин. На первых секундах ролика появляется полицейский автомобиль, затем у места происшествия начинают толпиться прохожие.

Коллеги главреда "Спутника и погрома" считают его гибель несчастным случаем

Гибель главного редактора внесенного Роскомнадзором в список запрещенных издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина была несчастным случаем, а не суицидом, говорится в заявлении коллег журналиста, опубликованном в социальных сетях.

"Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством", - говорится в сообщении. Произошедшее они считают "страшной случайностью".

В сети опубликовали видео с реакцией супруги Просвирнина на гибель мужа

В интернете появилось видео, на котором жена российского публициста и создателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина Марина Урусова отреагировала на опознание своего мужа. Ролик опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На записи видно, как женщина, увидев тело мужчины, очень громко кричит и отходит от места инцидента на пешеходную зону. Там она встает на колени рядом с сотрудниками правоохранительных органов и выкрикивает «нет» несколько раз.

Жена Просвирнина рассказала о его запое

Супруга погибшего основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина Марина Урусова заявила, что пыталась вывести его из трехдневного запоя. Перед смертью мужчина выгнал всех членов семьи и заперся в квартире, пишут «Известия».

В течение трех дней Просвирнин с женой употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 декабря, Урусова обратила внимание на его странное поведение. Журналист устроил дома погром и повредил мебель.

После этого женщина обратилась за помощью к своей матери и матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из квартиры и заперся в ней.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: "Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…"» — рассказала Урусова.

Ранее жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку. Урусова назвала ее фейком и подчеркнула, что не слышала о ней.

Политики и публицисты отреагировали на смерть основателя «Спутника и погрома»

После гибели Просвирнина ряд политиков и журналистов публично поделились своими воспоминаниями о нем. Журналист, зампред Московской городской думы Андрей Медведев назвал у себя в Telegram-канале Просвирнина – раздражающим многих, чьи высказывания всегда были на грани статьи УК. В то же время он отметил его позицию по Донбассу.

В eго биографии есть один важный этап. Русская весна 2014-го. Когда он однозначно был на стороне русских Одессы, Николаева, Донбасса. И тут он был бесспорно свой. Для многих.

Политик и публицист Егор Холмогоров назвал гибель Просвирнина потерей для всей русской нации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он был человеком очень непростым, ершистым, иногда с очень парадоксальными и хулиганскими идеями. Но в нем было главное – он всегда, во всех ситуациях был за русских. Его талант публициста был за русских. Это ярко проявилось во время событий во время русской весны и на Донбассе. Так, как он мог высказаться об этих событиях, не мог высказаться никто", – сказал Холмогоров.

Экс-глава ДНР Бородай считает, что погибшего Просвирнина «заносило на поворотах»

Депутат Госдумы и бывший глава ДНР Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением о погибшем накануне русском публицисте Егоре Просвирнине.

«Я видел Егора Просвирнина всего один раз в жизни, с ним толком не общался. Хотя, конечно, читал его тексты, видел какие-то передачи с его участием. Он, конечно, был человеком талантливым вне всяких сомнений. Но то, что его заносило на поворотах, тоже, мне кажется, не вызывает никаких вопросов. Я очень сожалею о его гибели», — сказал Бородай.

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