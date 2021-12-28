«Яростное обращение к русским»: из-за чего погиб Просвирнин

Телеканал «Царь.ТВ» опубликовал официальное заявление о смерти своего главного редактора Егора Просвирнина. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-аккаунте канала.

«Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи... а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед смертью Егор написал «яростное новогоднее обращение к русским».

«Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем...в районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри», — говорится в заявлении канала.

Отмечается, что еще через полчаса Просвирниной позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе со свекровью Викторией приехали на место и обнаружили, что погибшим оказался Егор.

«Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. Дверь в квартиру была заперта на щеколду, а полиция проникла в нее через балкон. Несмотря на хаос и погром внутри, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было», — указано в релизе.

Уточняется, что приехавший в квартиру адвокат также не нашел следов уголовного преступления. Кроме того, представители телеканала назвали появившуюся в СМИ «предсмертную записку» Просвирнина фейком. В квартире в принципе не было найдено каких-либо записок, подчеркнули представители умершего.

В «Царь.ТВ» предполагают, что с Егором произошел несчастный случай.

27 декабря под окнами дома на Тверской улице в Москве обнаружили тело основателя «Спутника и Погрома» 35-летнего Егора Просвирнина. В этом здании мужчина снимал квартиру с женой, свадьбу с которой сыграл всего три месяца назад. Его смерть NEWS.ru подтвердил политик Роман Юнеман, знакомый с супругой погибшего. Просвирнин известен как националист, который поддерживал войну в Донбассе, а потом столкнулся с обвинениями в экстремизме, обысками и блокировками.

Тело нашли на асфальте без одежды. Рядом обнаружили нож и газовый баллон, которые, как пишет Telegram-канал «112», Просвирнин выкинул из окна. Юнеман в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что он совершил самоубийство.

«112» сообщает, что Просвирнин жил в съёмной квартире вместе с семьёй — его тело опознала жена. По информации источников ряда СМИ, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, а соседи слышали звуки ссоры из квартиры.

Утром в день смерти Просвирнин написал в своём Twitter, что впервые за шесть лет начал сомневаться, должна ли его жена воспитывать его детей. Причиной стали некие «русофобские высказывания».

Я нахожусь на том этапе моего брака, когда впервые за 6 лет она (будучи пьяной) сказала ряд неприятных русофобских вещей, <...> и теперь я серьёзно задумываюсь о том, должна ли эта женщина воспитывать моих детей или нет. Она хотела меня взбесить (и ей это удалось). <...> Это о том, как ты живёшь с женщиной днём и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что ты её совсем не знал, — написал он.

Женился Просвирнин 28 сентября — до трёх месяцев с даты свадьбы не хватило одного дня. Он опубликовал в Instagram видео, на котором похвастался, что на свадьбе были журналисты Первого канала. При этом с женой, Мариной Просвирниной, националист был знаком с 2015 года.

Просвирнин — националист, получивший первую известность как блогер «Живого журнала». Сейчас его страница удалена. Свою карьеру в журналистике он начинал сотрудничеством с игровым журналом PC Gamer, но в итоге сконцентрировался на своих проектах. Наибольшую популярность ему принесло издание «Спутник и Погром», которое он основал в 2012 году.

Сначала Просвирнин развивал свой проект как группу в соцсети «ВКонтакте», но уже в 2013 году появился сайт, работающий по системе платной подписки. Националистическая повестка оказалась настолько популярна в Сети, что телеканал НТВ снял сюжет о портале, где позицией «Спутника и Погрома» называют «национализм с человеческим лицом».

Наши цели просты: мы хотим, чтобы Россия стала национальным государством русского народа, точно так же как Германия — национальное государство немецкого народа. <...> Мы хотим, чтобы русские сами выбирали себе власть и сами распоряжались своими налогами. Почему «русские», а не «российские»? Потому что российской нации не существует, — объяснял Просвирнин свою идеологию в интервью «Собаке».

В 2014 году «Спутник и Погром» стал особенно популярен на фоне происходящего на территории Украины. При этом Просвирнин сначала положительно высказывался о Евромайдане и «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а потом его издание поддержало сепаратистов в Донбассе и присоединение Крыма к России.

Среди читателей сайта собирались деньги на БТР для украинских сепаратистов, а администрация портала хвалилась, что сотни его читателей уехали воевать в Донбасс. С изданием сотрудничал публицист Олег Кашин. По словам Просвирнина, издание читала «половина администрации президента» — об этом, по его словам, рассказала журналистка Екатерина Винокурова.

Однако уже в 2015 году у «Спутника и Погрома» возникли первые проблемы. На сайте был опубликован материал «За что мы стоим, чего мы хотим, что будет и чего не будет» — власти сочли его экстремистским. В тексте были указаны цели и задачи русского национализма, включая, например, разрушение Украины и создание «Русского национального государства». После этого силовики пришли с обыском домой к Просвирнину. Расследование по статье об экстремизме тогда «закончилось ничем», говорил националист «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

В 2017 году российские власти всё-таки решили заблокировать «Спутник и Погром» вместе с другими националистическими сайтами. В Генпрокуратуре объясняли, что издание «пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Просвирнин же считал, что причиной была предвыборная кампания Владимира Путина, который в 2018 году баллотировался на свой четвёртый срок.

Я уже достаточно давно этого (блокировки сайта. — NEWS.ru) ждал, а сейчас это произошло, потому что началась предвыборная кампания Владимира Путина. Они просто начинают блокировать вообще всё и зачищать медиа перед коронацией 2018 года, — говорил националист.

Он обещал продолжить работу и даже грозился переименовать портал в «Путин и Медведев», чтобы Роскомнадзор «выполнял требование прокуратуры о блокировке сайта „Путин и Медведев“». Однако в 2018 году на сайте появился материал, в котором объявлялось, что издание закрыто. Сотрудничавший с изданием Кашин тогда написал в Republic (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что это — отражение «исчезновения запроса на антипутинский русский национализм».

С тех пор Егор Просвирнин вёл только свои социальные сети, а также писал книгу «Почему Америка умирает?», которую в июне 2021 года презентовал в передаче Антона Красовского на телеканале RT. В эфире он объявил, что из националиста превратился в монархиста.

Очевидец рассказал о моменте гибели российского журналиста, основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Интервью с ним опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Мужчина сообщил, что проходил мимо ресторана «Армения» на Тверском бульваре, когда из окна здания выпал человек.

«Я оглянулся, уже лужа крови, все у него там разбито», — пояснил он и добавил, что не слышал никаких криков или других звуков.

Собеседник канала уточнил, что прохожие сразу же вызвали на место случившегося скорую помощь и полицию.

Фактической причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина стала черепно-мозговая травма от удара головой об асфальт, сообщили СМИ.

По данным Рен ТВ, в момент инцидента мужчина находился дома один. В результате удара головой об асфальт он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

Кроме того, телеканалу стало известно, что Просвирнин с супругой на протяжении трех дней употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 декабря, националист устроил погром. Его жена позвонила своей матери, а также матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из своей квартиры и остался дома один.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга и коллегу журналиста Святослава Павлова, Просвирнин не оставлял предсмертной записки.

«Никакой предсмертной записки не было – это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», – заявил Павлов.

Отмечается, что дата похорон основателя «Спутника и погрома» еще не объявлена. Тело журналиста не выдали родственникам погибшего.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены первые минуты после падения основателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина.

На кадрах виден тротуар, перед которым упал Просвирнин. На первых секундах ролика появляется полицейский автомобиль, затем у места происшествия начинают толпиться прохожие.

Гибель главного редактора внесенного Роскомнадзором в список запрещенных издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина была несчастным случаем, а не суицидом, говорится в заявлении коллег журналиста, опубликованном в социальных сетях.

"Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством", - говорится в сообщении. Произошедшее они считают "страшной случайностью".

В интернете появилось видео, на котором жена российского публициста и создателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина Марина Урусова отреагировала на опознание своего мужа. Ролик опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На записи видно, как женщина, увидев тело мужчины, очень громко кричит и отходит от места инцидента на пешеходную зону. Там она встает на колени рядом с сотрудниками правоохранительных органов и выкрикивает «нет» несколько раз.

Супруга погибшего основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина Марина Урусова заявила, что пыталась вывести его из трехдневного запоя. Перед смертью мужчина выгнал всех членов семьи и заперся в квартире, пишут «Известия».

В течение трех дней Просвирнин с женой употребляли алкогольные напитки. В понедельник, 27 декабря, Урусова обратила внимание на его странное поведение. Журналист устроил дома погром и повредил мебель.

После этого женщина обратилась за помощью к своей матери и матери Просвирнина, однако тот выгнал всех из квартиры и заперся в ней.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: "Знаешь в чем дело? В самом виде из окна…"» — рассказала Урусова.

Ранее жена Просвирнина отреагировала на приписываемую ему предсмертную записку. Урусова назвала ее фейком и подчеркнула, что не слышала о ней.

После гибели Просвирнина ряд политиков и журналистов публично поделились своими воспоминаниями о нем. Журналист, зампред Московской городской думы Андрей Медведев назвал у себя в Telegram-канале Просвирнина – раздражающим многих, чьи высказывания всегда были на грани статьи УК. В то же время он отметил его позицию по Донбассу.

В eго биографии есть один важный этап. Русская весна 2014-го. Когда он однозначно был на стороне русских Одессы, Николаева, Донбасса. И тут он был бесспорно свой. Для многих.

Политик и публицист Егор Холмогоров назвал гибель Просвирнина потерей для всей русской нации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он был человеком очень непростым, ершистым, иногда с очень парадоксальными и хулиганскими идеями. Но в нем было главное – он всегда, во всех ситуациях был за русских. Его талант публициста был за русских. Это ярко проявилось во время событий во время русской весны и на Донбассе. Так, как он мог высказаться об этих событиях, не мог высказаться никто", – сказал Холмогоров.

Депутат Госдумы и бывший глава ДНР Александр Бородай в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением о погибшем накануне русском публицисте Егоре Просвирнине.