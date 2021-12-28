Новогодний корпоратив ритуальщиков закончился дракой в Москве

Новогодний корпоратив фирмы, оказывающей ритуальные услуги, закончился дракой в Москве. Как стало известно РЕН ТВ, конфликт произошел около кафе на улице Юных Ленинцев вечером 27 декабря.

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По словам очевидцев, стычка случилась между ритуальщиками и другой компанией, которая также отдыхала в заведении. По некоторым данным, причиной конфликта стало агрессивное поведение одного из гостей.

По словам свидетеля произошедшего, драка началась на втором этаже здания, а затем продолжилась на улице. Прибывшие на место полицейские доставили в отдел трех человек.