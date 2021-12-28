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1 час назад

Таксист сломал нос главе муниципалитета Петербурга

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя такси в связи с инцидентом, в котором пострадал глава муниципалитета №72 Павел Швец. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Таксист сломал нос главе муниципалитета Петербурга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, задержанный является гражданином государства Средней Азии. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, подпадающем под статью 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Швеца, он сделал таксисту замечание за неправильную парковку и тот его ударил в лицо. Врачи диагностировали перелом носа.

Происшествия,Павел Швец,
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