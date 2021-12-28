В Кирове следователи организовали проверку по факту появления информации в социальных сетях о возможном жестоком обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду. Соответствующее видео появилось в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия».
На кадрах видно, как один из воспитанников по возвращении с прогулки падает и начинает капризничать. Сотрудница частного учреждения хватает малыша за руку, оттаскивает в сторону и оставляет лежать на снегу. По словам очевидцев, воспитательница ударила ребенка по лицу.
«По указанию руководителя следственного управления Андрея Виноградова по данной информации незамедлительно была организована доследственная проверка. На место выехали сотрудники следственного управления, которые в ходе проверочных мероприятий выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУ СК России по Кировской области.