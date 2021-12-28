В Кирове следователи организовали проверку по факту появления информации в социальных сетях о возможном жестоком обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду. Соответствующее видео появилось в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия» .

На кадрах видно, как один из воспитанников по возвращении с прогулки падает и начинает капризничать. Сотрудница частного учреждения хватает малыша за руку, оттаскивает в сторону и оставляет лежать на снегу. По словам очевидцев, воспитательница ударила ребенка по лицу.