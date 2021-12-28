В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
1 час назад

В России рабочие избили пенсионерку

Двое мужчин, приехавших пилить деревья в один из дворов Краснодара, избили пожилую женщину, которая сделала им замечание. Пенсионерка попросила не бросать сухие ветки в палисадник, а также показать разрешение на вырубку, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

В России рабочие избили пенсионерку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако рабочие агрессивно отреагировали не только на просьбы женщины, но и на пару которая попыталась за нее заступиться. Так, они накинулись на мужчину и избили его. В результате у него диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

Уточняется, что конфликт произошел на улице Трудовой Славы. На кадрах с места происшествия, которые появились в Сети, видно, как один из мужчин подбегает к пенсионерке, бьет ее и валит на землю. По словам очевидцев, рабочий также напал на прохожих, вступившихся за пожилую жительницу Краснодара.

В местном УМВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося. Руководитель пресс-службы ведомства Артем Коноваленко подчеркнул, что действиям всех участников конфликта дадут правовую оценку.

Происшествия,Артем Коноваленко,МВД,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители