В России рабочие избили пенсионерку

Двое мужчин, приехавших пилить деревья в один из дворов Краснодара, избили пожилую женщину, которая сделала им замечание. Пенсионерка попросила не бросать сухие ветки в палисадник, а также показать разрешение на вырубку, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Однако рабочие агрессивно отреагировали не только на просьбы женщины, но и на пару которая попыталась за нее заступиться. Так, они накинулись на мужчину и избили его. В результате у него диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

Уточняется, что конфликт произошел на улице Трудовой Славы. На кадрах с места происшествия, которые появились в Сети, видно, как один из мужчин подбегает к пенсионерке, бьет ее и валит на землю. По словам очевидцев, рабочий также напал на прохожих, вступившихся за пожилую жительницу Краснодара.