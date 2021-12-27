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1 час назад

Водитель грузовика в Петербурге сорвал номера с легковушки и устроил драку. Видео

Вечером в воскресенье, 26 декабря, на Лиговском проспекте в Петербурге произошла драка между водителями грузовика и легковушки. Об этом передает "Петербургский дневник". Что стало причиной внезапно вспыхнувшего конфликта - неизвестно.

Мужчины устроили потасовку прямо на дороге. Предварительно, зачинщиком был разъяренный водитель большегруза. Он вылез из кабины, а затем сорвал передние номера со стоящего рядом легкового автомобиля и ударил ими по стеклу.

Происшествие попало на видео, ролик опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На видео видно, как водитель грузовика бросает сорванный «трофей» в кабину и возвращается к машине оппонента. Последний покидает салон, словесная перепалка перерастает в «рукопашный бой».

Происшествия,Видео,газета "Петербургский дневник",
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