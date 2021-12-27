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1 час назад

Пилот разбившегося в Удмуртии вертолета вышел на связь

В Удмуртии упал вертолет Ми-2, на борту которого находились 2 человека. Пилот борта вышел на связь, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пилот разбившегося в Удмуртии вертолета вышел на связь
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, вертолет обследовал нефтепровод в Якшур-Бодьинском районе.

"Спасателям поступило сообщение о падении вертолета, предварительно Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, заявили, что произошла аварийная посадка вертолета. Погибших нет. По данным регионального главка МЧС, сообщение о жесткой посадке вертолета поступило в 14:15 (мск).

Предварительно, вертолет вылетел из Казани. Его принадлежность устанавливается. Спасатели следуют к месту крушения.

Ранее в декабре вертолет Ми-17В-5 с начальником штаба обороны Индии Бипином Раватом на борту разбился из-за погодных условий.

"Из-за сильного тумана видимость достигла критически низкого значения", — заявил источник в авиаотрасли.

Происшествия,РИА Новости,
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