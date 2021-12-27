Московский областной суд вынес приговор девятерым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года. Они получили от пяти до 20 лет колонии. Как уточняет корреспондент ТАСС, максимальный срок получил Сергей Ходжоян, который нанёс Белянкину смертельный удар ножом.

Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30. п. п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство«).<...> Назначить ему 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — говорится в приговоре.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые держали Белянкина в момент убийства, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Минимальный срок наказания - пять лет колонии общего режима - получил бармен Нарек Степанян. Артур Акобян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян и Саак Саакян получили по 5,5 года колонии. Кроме того, с подсудимых взыскано 10 млн рублей по иску родственников погибшего. Адвокат одного из осуждённых Нарек Костанян заявил о намерении обжаловать приговор.