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26 минут назад

Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии

Петрозаводский городской суд в понедельник признал виновным главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия, за которые ранее он был оправдан, и приговорил его по совокупности с ранее совершенным преступлением к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии
Фото: ТАССТАСС

Ранее Дмитриев был оправдан по данным статьям, а осенью прошлого года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком.

"Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала судья.

Происшествия,Юрий Дмитриев,ФСИН,Мемориал,ИТАР-ТАСС,
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