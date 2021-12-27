Историка Дмитриева приговорили к 15 годам колонии

Петрозаводский городской суд в понедельник признал виновным главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия, за которые ранее он был оправдан, и приговорил его по совокупности с ранее совершенным преступлением к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ранее Дмитриев был оправдан по данным статьям, а осенью прошлого года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком.
"Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала судья.