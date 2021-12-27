Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба , которые участвовали в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого оказались обнародованный ФСБ России кадры оперативных мероприятий.

«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности , МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает издание сообщение ведомства.

Уточняется, что фигуранты уголовного дела добровольно вступили в состав банды, которой руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. С 7 по 24 августа 1999 года вооруженные боевики совершили нападение на военнослужащих Вооруженных сил России, обеспечивающих безопасность и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана. В результате обстрела были убиты 33 человека, еще 34 пострадали.