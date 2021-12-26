Житель Подмосковья погиб, прикоснувшись к смартфону

Смартфон убил током 29-летнего жителя Клина, когда он решил проверить свою страницу в соцсетях. Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщает «МК».
По данным издания, погибший жил в квартире с девушкой, и она стала свидетелем трагедии.
Телефон стоял на зарядке в ванной. Молодой человек, помыв руки, сразу же схватился за аппарат, ожидая важных новостей. Он успел зайти на свою страницу, после чего его ударило током.
Девушка прибежала на шум в ванной. Она вызвала скорую помощь. Бригада медиков прибыла оперативно, но пациент уже скончался. Свидетельница трагедии впала в шок, ей понадобилась помощь врачей.
Эксперты предупреждают, что телефон не стоит заряжать в помещениях, где существует риск попадания жидкости в корпус зарядного устройства. В данном случае в ванной образовался пар, и конденсат осел внутри устройства и зарядки. Разряд тока был очень мощным, что привело к летальному исходу.