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1 час назад

Житель Подмосковья погиб, прикоснувшись к смартфону

Смартфон убил током 29-летнего жителя Клина, когда он решил проверить свою страницу в соцсетях. Инцидент произошел в минувшую пятницу, сообщает «МК».

Житель Подмосковья погиб, прикоснувшись к смартфону
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, погибший жил в квартире с девушкой, и она стала свидетелем трагедии.

Телефон стоял на зарядке в ванной. Молодой человек, помыв руки, сразу же схватился за аппарат, ожидая важных новостей. Он успел зайти на свою страницу, после чего его ударило током.

Девушка прибежала на шум в ванной. Она вызвала скорую помощь. Бригада медиков прибыла оперативно, но пациент уже скончался. Свидетельница трагедии впала в шок, ей понадобилась помощь врачей.

Эксперты предупреждают, что телефон не стоит заряжать в помещениях, где существует риск попадания жидкости в корпус зарядного устройства. В данном случае в ванной образовался пар, и конденсат осел внутри устройства и зарядки. Разряд тока был очень мощным, что привело к летальному исходу.

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