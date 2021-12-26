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44 минуты назад

Следствие попросило отпустить блогера Хованского из СИЗО

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по подозрению в обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

Следствие попросило отпустить блогера Хованского из СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В карточке сказано, что поступило ходатайство об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению.

Юрист Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что заседание по данному вопросу состоится 29 декабря.

Хованский был арестован в июне в Петербурге. Блогера обвинили в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке в 2002 году. Видео с соответствующей песней, спетой Хованским, были опубликованы неизвестным пользователем на YouTube в июле 2020 года. Других видео на канале нет.

По уголовной статье в отношении блогера предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Сам Хованский заявлял, что следователь требовал от него отказаться от адвокатов и грозил проблемами его девушке.

Происшествия,Юрий Хованский,Павел Чиков,ФСИН,
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