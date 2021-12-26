ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе

ОМОН и Росгвардия разогнали гей-вечеринку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Силовики нагрянули в концертный зал в центре города и обнаружили мероприятие с нарушением антиковидных мер. О вечеринке правоохранители узнали из сообщения в соцсети, в котором приглашавший всех желающих заявлял, что кто не придет — тот п*** (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации). Было принято решение провести проверку на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После появления омоновцев отдыхающие попытались скрыться, но были схвачены. За ночь оперативники опросили около 200 участников, после чего отпустили всех по домам.

В 2020 году полиция устроила облаву на гей-клуб в Екатеринбурге из-за того, что там проводилась «ковидная» вечеринка. Мероприятие продолжилось после 23:00, несмотря на то, что развлекательным заведениям в регионе запретили работу в ночное время. В ходе рейда был задержан один человек. Его доставили в отделение полиции и предъявили ему обвинение в мелком хулиганстве.