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30 минут назад

ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе

ОМОН и Росгвардия разогнали гей-вечеринку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силовики нагрянули в концертный зал в центре города и обнаружили мероприятие с нарушением антиковидных мер. О вечеринке правоохранители узнали из сообщения в соцсети, в котором приглашавший всех желающих заявлял, что кто не придет — тот п*** (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации). Было принято решение провести проверку на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После появления омоновцев отдыхающие попытались скрыться, но были схвачены. За ночь оперативники опросили около 200 участников, после чего отпустили всех по домам.

В 2020 году полиция устроила облаву на гей-клуб в Екатеринбурге из-за того, что там проводилась «ковидная» вечеринка. Мероприятие продолжилось после 23:00, несмотря на то, что развлекательным заведениям в регионе запретили работу в ночное время. В ходе рейда был задержан один человек. Его доставили в отделение полиции и предъявили ему обвинение в мелком хулиганстве.

До этого в Москве модельное агентство VEROSSO организовало развратную коронавирусную вечеринку. Она также начиналась после 23:00. На входе нужно было заплатить 5000 рублей, однако участия этот взнос не гарантировал: гостей тщательно отбирал фейсконтроль и пропускал только наиболее успешных.
Происшествия,Росгвардия,
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