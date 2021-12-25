В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

В подмосковном детсаде учитель жестоко избил мать воспитанника

В детском саду подмосковного Одинцово учитель избил маму одного их воспитанников, пишет «Комсомольская правда».

В подмосковном детсаде учитель жестоко избил мать воспитанника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь о детсаде с уклоном на изучение английского языка для детей от 2 до 7 лет в элитном ЖК на Можайском шоссе.

33-летняя женщина приехала в детский cад за ребенком, когда на нее набросился с кулаками 34-летний учитель. По данным издания, женщина получила травмы средней степени тяжести и обратилась в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Преподавателю грозит лишение свободы до 3 лет.

Мужчина вину не отрицает. Он заявил, что раскаивается и попросил прощение у пострадавшей и у других родителей воспитанников.

«Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал... и я всегда буду спрашивать себя - а я ли это был и кто мной управлял... Многое копилось в душе весь год, но это не оправдание поступать так жестоко», - приводит издание слова учителя в соцсетях.

Происшествия,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители