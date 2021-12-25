В подмосковном детсаде учитель жестоко избил мать воспитанника

В детском саду подмосковного Одинцово учитель избил маму одного их воспитанников, пишет «Комсомольская правда».
Речь о детсаде с уклоном на изучение английского языка для детей от 2 до 7 лет в элитном ЖК на Можайском шоссе.
33-летняя женщина приехала в детский cад за ребенком, когда на нее набросился с кулаками 34-летний учитель. По данным издания, женщина получила травмы средней степени тяжести и обратилась в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Преподавателю грозит лишение свободы до 3 лет.
Мужчина вину не отрицает. Он заявил, что раскаивается и попросил прощение у пострадавшей и у других родителей воспитанников.
«Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал... и я всегда буду спрашивать себя - а я ли это был и кто мной управлял... Многое копилось в душе весь год, но это не оправдание поступать так жестоко», - приводит издание слова учителя в соцсетях.