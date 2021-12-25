В подмосковном детсаде учитель жестоко избил мать воспитанника

«Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал... и я всегда буду спрашивать себя - а я ли это был и кто мной управлял... Многое копилось в душе весь год, но это не оправдание поступать так жестоко», - приводит издание слова учителя в соцсетях.