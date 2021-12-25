Совладельца «Чайного дома» арестовали в Москве

В столице совладелец компании Чайного дома Перлова на улице Мясницкая Леонида Венжика и следователя МВД Магомеда Тагирова арестовали в суде по подозрению во взятке.

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Как сообщает ТАСС, Пресненский суд удовлетворил ходатайство представителя СК и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По данному делу обоим подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Тагиров вел резонансные дела, в том числе дело бывшего генерального директора ОАО «Тушинский машиностроительный завод», которого в 2018 году признали виновным в причинении материального ущерба предприятию на 870 млн рублей.