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39 минут назад

В Тюменском цирке эквилибрист сорвался с высоты: видео

В Тюменском государственном цирке во время выступления сорвался с каната эквилибрист. Об этом сообщает портал 72.ru.

Инцидент произошел во время новогоднего представления «Звездный круиз».

Страховки у артиста не было, поэтому ошибка привела к падению на арену и травме ноги. Первую помощь эквилибристу оказал дежурный врач цирка, после чего его доставили в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у канатоходца перелом ноги.

Во время исполнения трюка на плечах пострадавшего находился другой акробат. У него была страховка, поэтому он не пострадал.

Происшествия,Видео,
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