В Тюменском государственном цирке во время выступления сорвался с каната эквилибрист. Об этом сообщает портал 72.ru.

Инцидент произошел во время новогоднего представления «Звездный круиз».

Страховки у артиста не было, поэтому ошибка привела к падению на арену и травме ноги. Первую помощь эквилибристу оказал дежурный врач цирка, после чего его доставили в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у канатоходца перелом ноги.