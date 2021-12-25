В Тюменском государственном цирке во время выступления сорвался с каната эквилибрист. Об этом сообщает портал 72.ru.
Инцидент произошел во время новогоднего представления «Звездный круиз».
Страховки у артиста не было, поэтому ошибка привела к падению на арену и травме ноги. Первую помощь эквилибристу оказал дежурный врач цирка, после чего его доставили в больницу. По данным Telegram-канала Mash, у канатоходца перелом ноги.
Во время исполнения трюка на плечах пострадавшего находился другой акробат. У него была страховка, поэтому он не пострадал.