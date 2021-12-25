В России впервые возбудили дело за читы в компьютерных играх

В России впервые завели дело за создание и распространение программ для жульничества в компьютерных играх, пишет «Коммерсантъ».

Дело возбудили против жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Его обвиняют в том, что он продал тысячи ботов и специальных программ, которые позволяли пользователям получать нечестные преимущества перед другими игроками.

Потерпевшей стороной признали белорусскую компанию Wargaming – разработчика World of Tanks и World of Warship. Компания оценила ущерб от действий Кирсанова примерно в $9 млн. Руководство Wargaming заявило, что из-за вредоносных программ часть пользователей теряет интерес к играм.

Сначала обвиняемый полностью признал вину, но потом отказался от показаний.