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20 минут назад

В России впервые возбудили дело за читы в компьютерных играх

В России впервые завели дело за создание и распространение программ для жульничества в компьютерных играх, пишет «Коммерсантъ».

В России впервые возбудили дело за читы в компьютерных играх
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело возбудили против жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Его обвиняют в том, что он продал тысячи ботов и специальных программ, которые позволяли пользователям получать нечестные преимущества перед другими игроками.

Потерпевшей стороной признали белорусскую компанию Wargaming – разработчика World of Tanks и World of Warship. Компания оценила ущерб от действий Кирсанова примерно в $9 млн. Руководство Wargaming заявило, что из-за вредоносных программ часть пользователей теряет интерес к играм.

Сначала обвиняемый полностью признал вину, но потом отказался от показаний.

Ранее уголовные дела, связанные с созданием и распространением вредоносных программ, касались попыток взломать логины и пароли пользователей для входа в интернет-ресурсы.

Происшествия,Андрей Кирсанов,
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