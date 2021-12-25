В Томске в «Ленте» взорвались фейерверки и петарды: видео

Уточняется, что «фейерверк шоу» произошла в гипермаркете на улице Пушкина. Пожар удалось потушить за 10 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

21 декабря в другом гипермаркете «Лента» в Томске прошлый пожар и взрывы пиротехники. Из-за возгорания на площади 5 тыс. метров обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Никто не пострадал. По предварительным данным, поджег устроил работник одной из подрядных организаций в гипермаркете. Из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца, возбудив уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».