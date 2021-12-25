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27 минут назад

В томской «Ленте» произошел взрыв фейерверков. Видео

В Томске началось возгорание в одном из гипермаркетов торговой сети «Лента», там произошел взрыв фейерверков. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» «Жизнь Томска».

Магазин, где произошло ЧП, находится по адресу: улица Пушкина, 59. Пока на торговой площади поднимался дым из-за залпов, посетителей эвакуировали на улицу. В сети появилось видео, на котором заметно, что горела пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки.

Площадь возгорания достигла 20 кв. м. Люди, находившиеся в момент происшествия в зале, начали тушить фейерверки огнетушителями.

Происшествия,Видео,"Лента",
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