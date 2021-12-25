Избившего PR-директора «Спартака» наказали

Монтажнику «Мосводоканала» Жафару Боровкову, который обвиняется в избиении PR-директора столичного футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, дали условный срок — 2,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Суд постановил признать Боровкова Ж. А. виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Боровкову наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет», — сказали в суде.

Стычка произошла ранним утром 10 мая возле одного из баров. PR-директор отдыхал в заведении со своими женой и сестрой. По предварительным данным, Фетисов увидел, как избивали его знакомого, и попытался вмешаться, в результате чего был избит сам. Фетисов попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Злоумышленник скрылся, его задержали спустя двое суток, им оказался Боровков. Свою вину мужчина сразу же признал. На допросе он пояснил, что в ходе потасовки даже не понял — Фетисов пытался напасть на него или же помочь ему.