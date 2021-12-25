В тюменском аэропорту Рощино при взлете самолета произошел взрыв двигателя, передает 72.ru.

Пассажиры засняли на видео несколько вспышек по левому борту.

Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Utair, который выполнял рейс Тюмень — Ереван.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет должен был вылететь из Тюмени в 07:20 по местному времени. Теперь его вылет запланирован на 17:00.

В результате инцидента никто не пострадал. Половина пассажиров отправилась по домам, рассказал родственник одного из них.