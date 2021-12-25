В тюменском аэропорту Рощино при взлете самолета произошел взрыв двигателя, передает 72.ru.
Пассажиры засняли на видео несколько вспышек по левому борту.
Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Utair, который выполнял рейс Тюмень — Ереван.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет должен был вылететь из Тюмени в 07:20 по местному времени. Теперь его вылет запланирован на 17:00.
В результате инцидента никто не пострадал. Половина пассажиров отправилась по домам, рассказал родственник одного из них.
20 декабря в Тюмени из-за сильной метили экстренно сели три самолета, летящих до Екатеринбурга.