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30 минут назад

В Тюмени у самолета на взлете взорвался двигатель: видео

В тюменском аэропорту Рощино при взлете самолета произошел взрыв двигателя, передает 72.ru.

Пассажиры засняли на видео несколько вспышек по левому борту.

Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Utair, который выполнял рейс Тюмень — Ереван.

Второй за день самолет в РФ подал сигнал тревоги

В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет должен был вылететь из Тюмени в 07:20 по местному времени. Теперь его вылет запланирован на 17:00.

В результате инцидента никто не пострадал. Половина пассажиров отправилась по домам, рассказал родственник одного из них.

20 декабря в Тюмени из-за сильной метили экстренно сели три самолета, летящих до Екатеринбурга.

Происшествия,Видео,ЮТэйр,Boeing,
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