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24 минуты назад

Москвича жестоко избили в вагоне метро

В вагоне метро в Москве компания парней избила 26-летнего мужчину. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Москвича жестоко избили в вагоне метро
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 23 декабря во время движения поезда от станции «Охотной Ряд» до «Кропоткинской». У мужчины произошел конфликт с компанией молодых людей — тремя парнями и девушкой. Его причины пока неизвестны. Однако в результате парни накинулись на мужчину и избили его.

По прибытии на станцию компания выскочила из поезда, но один их нападавших забежал обратно, чтобы напоследок ударить пострадавшего кулаком в нос. Мужчина написал на парней заявление.

На данный момент правоохранители разыскивают троих подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о побоях.

Ранее в октябре в столичном метро группа мужчин избила москвича Романа Ковалева, когда тот заступился за девушку. По итогам инцидента потерпевшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Нападавшим СК предъявил обвинение в покушении на убийство.

Происшествия,Роман Ковалев,
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