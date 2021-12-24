Москвича жестоко избили в вагоне метро

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 23 декабря во время движения поезда от станции «Охотной Ряд» до «Кропоткинской». У мужчины произошел конфликт с компанией молодых людей — тремя парнями и девушкой. Его причины пока неизвестны. Однако в результате парни накинулись на мужчину и избили его.
По прибытии на станцию компания выскочила из поезда, но один их нападавших забежал обратно, чтобы напоследок ударить пострадавшего кулаком в нос. Мужчина написал на парней заявление.
На данный момент правоохранители разыскивают троих подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о побоях.
Ранее в октябре в столичном метро группа мужчин избила москвича Романа Ковалева, когда тот заступился за девушку. По итогам инцидента потерпевшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Нападавшим СК предъявил обвинение в покушении на убийство.