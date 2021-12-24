Военную технику забросали коктейлями Молотова в Одессе

Военный журналист Семён Пегов рассказал о том, что в Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Машины были закиданы коктейлями Молотова, написал он в своем Telegram-канале со ссылкой на партизанскую группировку «Вольный город Одесса». Таким образом участники неформального объединения выступают против захвата страны инструкторами НАТО и олигархами.

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Представители группировки подчеркнули, что её сторонники сожгли при помощи коктейлей Молотова командно-штабные машины, принадлежащие вооружённым силам Украины, расположенные на территории одной из воинских частей города.

Таким образом мы видим, что чем агрессивнее риторика представителей Запада — тем больше нежелание украинского населения отдавать свои территории под очередной натовский плацдарм, — подчеркнул Пегов в публикации.

По мнению журналиста, в Одессу постоянно прибывает значительное число иностранных военных инструкторов, с чем жители города не могут смириться и обращают внимания на их нарастающее присутствие.

Участники группировки «Вольный город Одесса» отметили, что они не преследуют цели как-то навредить местному населению, рядовым солдатам и командирам среднего звена. Они подчеркнули, что они выступают «против захвата страны военными НАТО и олигархами».