В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
51 минуту назад

Чеченская диаспора Москвы начала поиски оскорбивших девушек дагестанцев

От имени представителей чеченской диаспоры в Москве начались поиски дагестанцев, ограбивших магазин и «позволивших себе лишнего» в адрес сотрудниц торговой точки. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Чеченская диаспора Москвы начала поиски оскорбивших девушек дагестанцев
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, поводом для поисков стало ограбление одного из магазинов в Новой Москве.

«Ассаламу алейкум, если есть какая-нибудь информация об этих людях или если кто себя узнал, выйдете на связь. Дело не в том, что они выносят товар с магазина. А позволили себе лишнего в адрес сотрудниц данного магазина. Разговаривали на аварском», - цитирует призыв Readovka.

При этом на видео, которое опубликовал канал, звук отключен, и понять, на каком языке говорят мужчины, прячущие товар с полок магазина в сумку и пакет, невозможно.

Пользователи Telegram в комментариях к записи отметили, что «нужно оставаться человеком», вне зависимости от национальности.

«Здоровые парни на беззащитных девушек наехали, теперь будут отвечать перед их парнями. Все по-честному», - заметили они.

Ранее трое уроженцев Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Широкую огласку инцидент приобрел 6 октября после появления в интернете сделанных очевидцами записей, на которых видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.

Правоохранители изначально возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а позднее переквалифицировали его на статью «Покушение на убийство». Нападавшие были арестованы.

Происшествия,Роман Ковалев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители