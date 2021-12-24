Чеченская диаспора Москвы начала поиски оскорбивших девушек дагестанцев

От имени представителей чеченской диаспоры в Москве начались поиски дагестанцев, ограбивших магазин и «позволивших себе лишнего» в адрес сотрудниц торговой точки. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, поводом для поисков стало ограбление одного из магазинов в Новой Москве.

«Ассаламу алейкум, если есть какая-нибудь информация об этих людях или если кто себя узнал, выйдете на связь. Дело не в том, что они выносят товар с магазина. А позволили себе лишнего в адрес сотрудниц данного магазина. Разговаривали на аварском», - цитирует призыв Readovka.

При этом на видео, которое опубликовал канал, звук отключен, и понять, на каком языке говорят мужчины, прячущие товар с полок магазина в сумку и пакет, невозможно.

Пользователи Telegram в комментариях к записи отметили, что «нужно оставаться человеком», вне зависимости от национальности.

«Здоровые парни на беззащитных девушек наехали, теперь будут отвечать перед их парнями. Все по-честному», - заметили они.

Ранее трое уроженцев Дагестана в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Широкую огласку инцидент приобрел 6 октября после появления в интернете сделанных очевидцами записей, на которых видно, что злоумышленники продолжали бить пассажира ногами по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови.