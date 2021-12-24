Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса.

Это второй за сегодня пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги. Ранее самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился. В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту Домодедово.