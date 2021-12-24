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1 час назад

Второй за день самолет в России подал сигнал тревоги в полете

Пассажирский самолет Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью", - сказал собеседник агентства.

Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса.

Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги

Это второй за сегодня пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги. Ранее самолет Саратов - Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился. В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту Домодедово.

Происшествия,Видео,Аэропорт Домодедово,ИТАР-ТАСС,
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