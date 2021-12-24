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38 минут назад

Названа причина пожара в ковидной больнице Астрахани

Причиной пожара в реанимации ковидной больницы в Астрахани, по предварительным данным, стало короткое замыкание в плафоне освещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, что инцидент произошел 24 декабря в Областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги. В МЧС заявили, что возгорание началось в реанимации на первом этаже. В результате короткого замыкания могло загореться кислородное оборудование. Площадь составила 15 квадратных метров, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В результате погибли два человека, еще 16 человек были эвакуированы из помещения. Смерть людей подтвердили в региональном следственном комитете. Проводится проверка.

Происшествия,Видео,МЧС,СКР,
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