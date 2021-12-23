Артемия Лебедева заподозрили в оскорблении чувств верующих

СК решил проверить высказывание Артемия Лебедева о святых мощах и Ленине на нарушение права на свободу вероисповеданий.

Его телеграм-пост от 17 декабря, озаглавленный просто «Мощи», можно назвать «ядовитым бинго». Буквально в каждом из шести предложений короткого текста содержится ни капли не завуалированный, а в некоторых случаях и матерный выпад в отношении либо людей, поклоняющихся религиозным объектам в виде останков святых, либо посетителей мавзолеев в Москве, Пекине или Пхеньяне. Дизайнер выражает свое мнение категорично и даже провокационно — чтобы не цитировать дословно, скажем просто, что Лебедев считает такие действия откровенно бессмысленными.

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Есть ли здесь состав преступления? Комментирует адвокат коллегии «Юков и партнеры» Яков Гаджиев:

Яков Гаджиев адвокат коллегии «Юков и партнеры» «Как мне видится, высказывание личного мнения относительно бесполезности совершения какого-либо действия однозначно не может подпадать под статью 148 Уголовного кодекса ввиду того, что это личное отношение каждого человека — что он считает бесполезным, а что считает правильным, нужным, необходимым. Но при всем при этом с учетом определенной православной радикализации в нашем современном обществе я бы не стал исключать того, что абсолютно любые действия и слова могут быть так или иначе расценены путем проведения лингвистической экспертизы. И всегда найдется эксперт, который в любых словах, сказанных на тему религии, может усмотреть правонарушение. А дальше любой следователь будет отталкиваться именно от мнения эксперта и говорить о том, что в нем нет оснований сомневаться».

Под постом о мощах в пять-десять раз больше комментариев, чем в среднем по каналу Лебедева — провокация удалась. И даже слишком — уже через несколько дней высказываниями заинтересовались правоохранители. Дизайнер опубликовал документ, направленный ему из Главного следственного управления СКР по Москве — его вызывают «для дачи объяснений» по факту проверки «о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповедания». Картинку сопровождает не менее едкий комментарий Лебедева о том, что сначала «дорогой Следственный комитет» должен назвать законы, в которых описан статус «святых мощей», а пока дизайнер призывает авторов запроса кое-что кое-куда засунуть. Может ли что-то грозить Лебедеву? Рассуждает политолог Михаил Захаров:

Михаил Захаров политолог «Лебедев — стопроцентный лоялист. Это надо помнить. Поэтому я думаю, что ничего такого серьезного ему не грозит. Другое дело, что если попадется ретивый следователь, то могут припомнить много чего. А Лебедев — человек публичный, и выступал много со всякими разными заявлениями. Никто опять-таки не отменял такую волшебную статью, которая называется «об оскорблении отдельных групп граждан». По ней каждый публичный человек умудрился оскорбить какую-нибудь группу граждан: чиновников, милиционеров, слесарей, домохозяек, коллектив «Сбербанка».

Наказание по первому пункту статьи о нарушении права на свободу вероисповеданий может достигать года лишения свободы.