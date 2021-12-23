В Госдуме раскрыли «беспрецедентные» детали самоубийства магаданского депутата

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн раскрыл «беспрецедентные» детали самоубийства магаданского депутата Александра Крамаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Магаданская городская Дума Магаданская городская Дума

По словам Хинштейна, возле тела Крамаренко было найдено полуавтоматическое ружье Benelli Super Vinci Optifade, с которым депутат ездил на скандальную гусиную охоту. Оно было изъято следователями управления Следственного комитета (СК) по Чукотскому автономному округу летом сразу после возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 258 («Незаконная охота») УК РФ и приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Как отметил Хинштейн, 17 декабря следователь вернул ружье Крамаренко, хотя расследование дела по-прежнему продолжается и вещественные доказательства имеют для суда ключевое значение. Кроме того, на допросе Крамаренко дал полные признательные показания, взяв всю вину в организации браконьерской охоты на себя, что не могло не повлиять на его душевное состояние.

Также депутат отметил, что Крамаренко был исключен и из рядов «Единой России». «Именно мы в первую очередь и настаивали на возбуждении уголовного дела», — подчеркнул Хинштейн.

О смерти депутата Магаданской городской думы стало известно в понедельник, 20 декабря. По утверждению помощника председателя областного управления СК Андрея Макарова, ведомство рассматривает все возможные версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего.