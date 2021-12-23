Экс-схиигумена Сергия арестовали по новому делу

Басманный суд Москвы арестовал ранее осужденного по трем статьям УК РФ бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) по новому уголовному делу - о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказали в суде.

"Арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления приговора по старому делу в силу. Он останется в СИЗО-4 до конца рассмотрения второго дела", - сказала адвокат Светлана Герасимова.

Ранее Романов был осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Арест по второму уголовному делу носит формальный характер.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.