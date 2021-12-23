В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
31 минуту назад

Суд арестовал осужденного бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти

Басманный суд Москвы арестовал ранее осужденного по трем статьям УК РФ бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) по новому уголовному делу - о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Экс-схиигумена Сергия арестовали по новому делу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказали в суде.

"Арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления приговора по старому делу в силу. Он останется в СИЗО-4 до конца рассмотрения второго дела", - сказала адвокат Светлана Герасимова.

«Будем обжаловать»: защита отца Сергия отреагировала на приговор экс-схиигумену

Ранее Романов был осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Арест по второму уголовному делу носит формальный характер.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Согласно выводам следствия, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству".

Происшествия,Светлана Герасимова,Николай Романов,РПЦ,ИТАР-ТАСС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители