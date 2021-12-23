Сына бойца ММА Дацика избили в Москве

Сына бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика избили в подъезде многоэтажки в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, нападение на 16-летнего сын бойца произошло 22 декабря в жилом доме, расположенном недалеко от станции метро «Курская». Неизвестный мужчина, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, набросился на подростка и его друга, нанеся им несколько ударов.

В результате молодые люди были доставлены в больницу. По информации осведомленного источника издания, у сына бойца MMA множественные травмы лица, врачи также подозревают у него сотрясение мозга.

Проводится проверка.

Ранее в Москве был избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, конфликт перешел в драку. В результате Соловьев получил ушиб головного мозг средней тяжести и сейчас находится в больнице.