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36 минут назад

Сына бойца ММА Дацика избили в Москве

Сына бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика избили в подъезде многоэтажки в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сына бойца ММА Дацика избили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, нападение на 16-летнего сын бойца произошло 22 декабря в жилом доме, расположенном недалеко от станции метро «Курская». Неизвестный мужчина, предположительно находившийся под воздействием наркотиков, набросился на подростка и его друга, нанеся им несколько ударов.

В результате молодые люди были доставлены в больницу. По информации осведомленного источника издания, у сына бойца MMA множественные травмы лица, врачи также подозревают у него сотрясение мозга.

Проводится проверка.

Ранее в Москве был избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, конфликт перешел в драку. В результате Соловьев получил ушиб головного мозг средней тяжести и сейчас находится в больнице.

Полицейские задержали двух нападавших и возбудили против них уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Избившими фигуриста оказались студенты первого курса юридического факультета.

Происшествия,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,
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