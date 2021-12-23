Из-за затора на шоссе москвичам пришлось идти пешком: видео

Из-за аварии на Варшавском шоссе в Москве сегодня утром образовался затор. Пассажиры рейсовых автобусов были вынуждены идти пешком. Об этом сообщает издание «Известия», разместившее в своем официальном Telegram-канале снятые очевидцами кадры.