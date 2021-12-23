Из-за затора на шоссе москвичам пришлось идти пешком: видео

Из-за аварии на Варшавском шоссе в Москве сегодня утром образовался затор. Пассажиры рейсовых автобусов были вынуждены идти пешком. Об этом сообщает издание «Известия», разместившее в своем официальном Telegram-канале снятые очевидцами кадры.
По данным столичного департамента транспорта, на участке дороги произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
«На Варшавском шоссе в районе владения 170Ж, строение 1 (в районе съезда на Проектируемый проезд №585) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», – говорится в сообщении ведомства.
К настоящему моменту движение транспорта восстановлено.