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1 час назад

Из-за затора на шоссе москвичам пришлось идти пешком: видео

Из-за аварии на Варшавском шоссе в Москве сегодня утром образовался затор. Пассажиры рейсовых автобусов были вынуждены идти пешком. Об этом сообщает издание «Известия», разместившее в своем официальном Telegram-канале снятые очевидцами кадры.

По данным столичного департамента транспорта, на участке дороги произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

«На Варшавском шоссе в районе владения 170Ж, строение 1 (в районе съезда на Проектируемый проезд №585) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», – говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту движение транспорта восстановлено.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,газета "Известия",
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