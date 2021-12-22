Под Саратовом в сугробе нашли двух детей

В поселке Прокудино Аткарского района 22 декабря в сугробе у оврага нашли восьмилетнего мальчика Ивана Зайцева и пятилетнюю девочку Анну Зайцеву. Приехавшие на место медики госпитализировали детей в критическом состоянии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мальчик скончался в медучреждении, девочка находится в реанимации.

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По данным «Саратов 24», детей без признаков жизни в овраге на улице Заречной обнаружила местная жительница, она же вызвала скорую. По словам медиков, оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. Согласно предварительной версии, дети получили сильное обморожение, что в итоге повлекло за собой смерть одного из них. Однако точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Саратовской области установила, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье. На учетах семья не состояла и в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В Telegram-канале Mash отметили, что родители детей недавно развелись. Их отец едет на место происшествия из Энгельса, передает «СарИнформ».

Мать правоохранителям пока найти не удалось. По информации Telegram-канала Baza женщина написала учителям сына сегодня, что он в школу не придет. Позже о мальчике забеспокоился директор и позвонил женщине — она ответила, что дети гуляют и бросила трубку. С тех пор на связь она не выходит, ее усиленно ищут. Полицейские проверяют ближайшие вокзалы и станции.

Предполагается, что женщина попытается скрыться из региона.

Мать и двое детей переехали в Прокудино в августе 2020 года. В сентябре мальчик поступил в школу, но через пару месяцев выбыл на семейное обучение по заявлению мамы. В январе 2021 года семья уехала в неизвестном направлении. Однако в ноябре в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс, сообщает «Версия Саратов».

Местные жители о семье отзывались негативно. С ними удалось пообщаться «Саратову 24».

«Дом они купили около года назад, он находится на самой окраине села. Мать гулящая. Приехала сюда с детьми в октябре. Старшего ребенка в школу отдавать не хотела, чтобы не учить с ним уроки. Собаки у них там были. Да они за них всегда больше переживали, чем за детей», — приводит издание в материале слова местного жителя Георгия.